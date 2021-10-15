Байден рассказал о самочувствии экс-президента США Клинтона

42-ой президент США Билл Клинтон чувствует себя нормально, несмотря на госпитализацию, рассказал глава американской администрации Джо Байден, сообщает ТАСС.

— Знаю, что вы спрашиваете про президента Клинтона. Я созванивался. Кажется, он, дай бог, чувствует себя хорошо, — сказал он.

Клинтона госпитализировали в штате Калифорния по причине заражения крови. Врачи назначили ему лечение антибиотиками. У Клинтона возникла инфекция мочевыводящих путей, которая затем попала в кровеносную систему. По данным телеканала, заболевание диагностировали на ранней стадии, благодаря этому организм 75-летнего пациента хорошо реагирует на терапию.

Алексей Нечаев