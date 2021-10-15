Экс-президента США Билла Клинтона госпитализировали с заражением крови

Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали в штате Калифорния по причине заражения крови. Об этом сообщает CNN.

Врачи назначили ему лечение антибиотиками. У Клинтона возникла инфекция мочевыводящих путей, которая затем попала в кровеносную систему. По данным телеканала, заболевание диагностировали на ранней стадии, благодаря этому организм пациента хорошо реагирует на терапию.

В октябре прошлого года журналисты обнаружили стенограммы переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Билла Клинтона. В частности, нашлась запись беседы лидеров двух стран о гибели подлодки «Курск».