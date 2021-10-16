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Промышленность

Минобороны показало видео уничтожения беспилотников комплексами «Панцирь»

04:26, 16.10.2021

Во время учений «Славянский щит — 2021» в Сербии Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения беспилотников силами расчетов комплексов ПВО «Панцирь». Видео предоставлено российским военным ведомством.

В качестве одной из показанных целей выступал беспилотный вертолет, который был поражен очередью из пушки.

Ранее первые полеты на аэродроме Ладжевци (Сербия) выполнили совместные российско-сербские экипажи боевых вертолетов Ми-35 в ходе летно-тактических учений «Барс-2021».

Алексей Нечаев
ПромышленностьОПКОбщество

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