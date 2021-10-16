Минобороны показало видео уничтожения беспилотников комплексами «Панцирь»
Во время учений «Славянский щит — 2021» в Сербии Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения беспилотников силами расчетов комплексов ПВО «Панцирь». Видео предоставлено российским военным ведомством.
В качестве одной из показанных целей выступал беспилотный вертолет, который был поражен очередью из пушки.
Ранее первые полеты на аэродроме Ладжевци (Сербия) выполнили совместные российско-сербские экипажи боевых вертолетов Ми-35 в ходе летно-тактических учений «Барс-2021».
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