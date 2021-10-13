Первые полеты выполнили участники летно-тактических учений «Барс-2021»

Первые полеты на аэродроме Ладжевци (Сербия) выполнили совместные российско-сербские экипажи боевых вертолетов Ми-35 в ходе летно-тактических учений «Барс-2021».

— Летчики армейской авиации отработали полетные задания на установленных интервалах и дистанциях, фигуры простого и сложного пилотажа в заданной зоне, а также боевое прикрытие подразделений, задействованных в эвакуации условно терпящих бедствие, — сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Недавно завершилось российско-пакистанское учение «Дружба-2021». Оно проходило на полигоне Молькино в Краснодарском крае.

Алексей Нечаев