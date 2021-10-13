Первые полеты выполнили участники летно-тактических учений «Барс-2021»
Первые полеты на аэродроме Ладжевци (Сербия) выполнили совместные российско-сербские экипажи боевых вертолетов Ми-35 в ходе летно-тактических учений «Барс-2021».
— Летчики армейской авиации отработали полетные задания на установленных интервалах и дистанциях, фигуры простого и сложного пилотажа в заданной зоне, а также боевое прикрытие подразделений, задействованных в эвакуации условно терпящих бедствие, — сообщили ТАСС в Минобороны РФ.
Недавно завершилось российско-пакистанское учение «Дружба-2021». Оно проходило на полигоне Молькино в Краснодарском крае.
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