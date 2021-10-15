КРЭТ поставит в Казань зарядные станции для электротакси

В рамках пилотного проекта электротакси «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, госкорпорации «Ростех») совместно с Electro.cars планирует поставить в регионы РФ 80 электрозарядных станций (ЭЗС), а также программное обеспечение для их управления, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе КРЭТ.

В этому году предполагается создать 60 ЭЗС. В Нижнем Новгороде в рамках проекта будет 21 ЭЗС. Электрозарядная инфраструктура появится в Казани, Краснодарском крае, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.

Фото: wikimedia.org

Концерн поставит быстрые и медленные ЭЗС, мощностью 50 кВт и 22 кВт соответственно. Они выпускаются на государственном Рязанском приборном заводе.

В Казани в тестовом режиме заработала зарядная станция для электромобилей на парковке возле экстрим-парка «Урам».



Алексей Нечаев