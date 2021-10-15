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В IKEA предупредили о возможной нехватке товаров

18:30, 15.10.2021
В IKEA предупредили о возможной нехватке товаров
Фото: flickr.com

Шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA предупредил о нехватке своих товаров из-за трудностей поставок из Китая, где располагаются многие предприятия компании. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на генерального директора группы компаний Inter IKEA Джона Абрахамссона Ринга.

По его мнению, кризис поставок продлится до августа 2022 года. Чтобы доставить продукцию до магазинов, IKEA арендует грузовые контейнеры и ищет железнодорожные маршруты, пишет ТАСС.

В начале пандемии IKEA закрыла 30 магазинов в Китае в связи с распространением коронавируса.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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