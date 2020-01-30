IKEA закрыла 30 магазинов в Китае в связи с распространением коронавируса

Торговая сеть IKEA временно закрыла все магазины из-за ситуации с коронавирусом. Когда магазины откроются, пока неизвестно.

«После приостановки работы некоторых торговых центров и сокращения рабочих часов IKEA решила временно прекратить работу всех офлайн-магазинов сети в Китае с 30 января 2020 года», - передает сообщение компании ТАСС.

В Китае 30 магазинов IKEA, в которых работают 14 тысяч человек. Компания также ввела запрет на деловые поездку в Китай.

По данным на утро 30 января, число зараженных новым коронавирусом в КНР достигло 7 711, 170 случаев закончились летальным исходом. Заболевание выявлено еще в 16 странах.

Ранее автоконцерн Toyota приостановил работу заводов в Китае.