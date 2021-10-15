В Казани открылся музей телерадиовещания
В Казани на территории радиотелевизионного передающего центра в Троицком лесу торжественно открылся музей телерадиовещания. Об этом сообщается на сайте Минцифры Татарстана.
Идея музея появилась в 2019 году, когда Татарстан и другие регионы России перешли с аналогового телевидения на цифровое. В нем можно познакомиться с историей развития российского телерадиовещания на примере РТ. В частности, там представлена информация о первой радиовещательной станции в Казани.
На большой части экспозиции представлены образцы радиотехнического оборудования, которые использовались в тринадцати регионах России. Посетители музея могут посмотреть, как в электронном виде формируется телевизионная картинка, которую зритель видит на экране.
В честь открытия музея сегодня на казанской телебашне включат праздничную подсветку с 18 до 22 часов.
Аналоговое телевидение в республике отключили 14 октября 2019-го. О том, как в Татарстане переходили на цифровое вещание, читайте в материале «Реального времени».
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