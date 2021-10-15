Муфтий РФ призвал мусульман активнее участвовать в переписи населения

Мусульман призвали активнее участвовать в переписи населения и указывать знание языков. Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин посоветовал указывать знания языков, помимо русского.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин выступил с обращениями на русском и татарском языках с призывом активно участвовать в переписи.

«Дорогие сограждане, жители России — все, кто постоянно или временно проживает в нашей стране, начинается Всероссийская перепись населения… Я и моя семья планируем принять участие в переписи. Ждем от нее объективных данных. Уверен, что мы все вместе поможем нашему государству стать лучше, услышать потребности простых людей, найти решение многих социальных вопросов», — сказал муфтий.

Она также добавил, что значение переписи «огромно для культурной и языковой политики страны». Стесняться своей национальности и родного языка не нужно, даже если вы на нем не говорите.

Напомним, Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября. Казанцы смогут принять участие во Всероссийской переписи населения в 59 стационарных участках.

Ольга Шагиева