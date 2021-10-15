МКС временно потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля «Союз МС-18»

При тестировании двигателей пилотируемого корабля «Союз МС-18» МКС потеряла ориентацию в пространстве. Тест системы управления движением с включением двигателей обычно проводится перед возвращением на Землю. Вскоре ориентацию удалось восстановить. В «Роскосмосе» сообщили, что ситуация не создала угрозу безопасности экипажа.

На летательном аппарате «Союз МС-18» через два дня планируется приземление первого в мире киноэкипажа в составе режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд, а также возвращение космонавта Олега Новицкого, пишет «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию NASA.

Фото: pixabay.com

Ракета с кораблем киноэкипажа стартовала с космодрома Байконур 5 октября для съемок в рамках художественного проекта «Вызов». В основе сюжета лежит история девушки, которая готовится к отправке на МКС для спасения заболевшего космонавта.

Диана Жиленкова