В России с 1 ноября экспортная пошлина на нефть повысится на $8,4

Власти России решили повысить экспортную пошлину на нефть. С 1 ноября 2021 года она увечится на $8,4, до $71,2 за тонну, сообщили в Министерстве финансов РФ.

Средняя цена на нефть Urals с 15 сентября по 14 октября 2021 года составила $76,76727 за баррель, или $560,4 за тонну.

Кроме того, сегодня вице-премьер РФ Александр Новак уточнил, что уровень добычи нефти в России в октябре составит 9,8 млн баррелей в сутки с учетом договоренностей ОПЕК+. Предыдущий прогноз был 9,9 млн б/с, пишет ТАСС.

По расчетам российского Минфина, пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится до $21,3 c $18,8 за тонну. На темные она вырастет до $71,2 с действующих $62,8 за тонну.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Экспортную пошлину на нефть повышали летом. С 1 июня она составляла $58,8 за тонну. На сегодняшний день она равна $62,8 за тонну.



Татьяна Демина