В России с 1 июня экспортная пошлина на нефть повысится до $58,8 за тонну

В России увеличится экспортная пошлина на нефть. С 1 июня, по расчетам Министерства финансов РФ, она увеличится на $3,9 и составит $58,8 за тонну.

С 15 апреля по 14 мая средняя цена на нефть Urals составила $65,45667 за баррель ($477,8 за тонну), сообщили в ведомстве результаты мониторинга.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла в стране повысится c $16,4 до $17,6 за тонну, на темные — с $54,9 до $58,8, сообщается на сайте Минфина. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и на чистые фракции СУГ будет равна 0$, на кокс — $3,8 за тонну.

На сегодняшний день экспортная пошлина на нефть составляет $54,9 за тонну, напомнили в Минфине.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отметим, что по итогам апреля 2021 года добыча нефти и газового конденсата в России сократилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 7,8%, до 42,8 млн тонн. Экспорт упал на 16,4%, до 18,64 млн тонн. В целом с начала этого года добыча российской нефти уменьшилась на 10,1%, до 167,94 млн тонн, экспорт — на 17,2%, до 71,57 млн (по сравнению с январем — апрелем 2020 года).

По подсчетам Минприроды РФ, запасов нефти и газа России при настоящих условиях добычи хватит на 59 лет и 103 года соответственно.



Татьяна Демина