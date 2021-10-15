Владимир Путин заявил о предложении России странам СНГ принять заявление о взаимодействии в сфере миграции

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия предложила странам СНГ принять совместное заявление о развитии сотрудничества в области миграции. Оно нацелено на гармонизацию договорно-правовых вопросов в плане трудового законодательства, на подготовку трудовых мигрантов и развитие цифровых технологий для совершенствования процедур трудоустройства.

Лидер России отметил, что это важно для всех. Также РФ предлагает принятие совместного заявления против попыток вмешательства в избирательные процессы в странах Содружества, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Несколько дней назад Россия объявила о миграционной амнистии для 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее было запрещено въезжать на территорию РФ. Однако амнистия не распространяется на узбекистанцев, которых ранее уже депортировали из страны по решению суда.

Диана Жиленкова