Эколога обвинили в вымогательстве за прекращение критики МСЗ в Татарстане и Подмосковье

Ученый-эколог, бывший депутат Госдумы Владимир Грачев предстанет перед судом за вымогательство у компании «РТ-Инвест», которая строит МСЗ в Татарстане и Подмосковье. Грачев, критиковавший строительство заводов, предлагал компании радикально изменить свою позицию за €1 млн.

Главным следственным управлением СКР Владимир Грачев обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что 78-летний эколог начал вести переговоры с «дочкой» «Ростеха» в прошлом году. Представители компании сочли предложение Грачева о поддержке мусоропереработки после выплаты €1 млн вымогательством и обратились в ФСБ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

После этого оперативники начали прослушивать телефон господина Грачева, фиксируя его переговоры. Ученого задержали с поличным в ресторане после того, как он получил 3 млн рублей в качестве первого транша, пишет «Коммерсант».

В конце сентября ЦИК Татарстана отклонил ходатайство о регистрации заявки для проведения референдума по вопросу размещения мусоросжигательного завода (МСЗ). В республике строительство МСЗ ведется в поселке Осиново Зеленодольского района.

