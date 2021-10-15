Матвиенко заявила, что оснований для введения локдауна в России нет

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что оснований для введения общефедерального локдауна в России нет. Она заявила, что ситуация непростая, однако люди, бизнес и предприятия могут быть спокойны.

По мнению Матвиенко, локдаун нецелесообразен, поскольку будет иметь крайне негативные последствия и для людей, и для страны в целом, сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность ужесточения мер по борьбе с COVID-19. Он сообщил, что правительство РФ перейдет к решительным мерам в том случае, если инфраструктура не будет справляться с потоком больных.



Еще несколько дней назад врач- эпидемиолог Эдуард Шунков выразил мнение, согласно которому в стране могут ввести локдаун в случае появления нового высокопатогенного штамма коронавируса. который будет иметь высокую смертность. Однако вероятность его появления мала.





Диана Жиленкова