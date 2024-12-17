Украинский футболист «Челси» Мудрик попался на допинге

Фото: Динар Фатыхов

Полузащитник «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик отстранен от матчей из-за возможного нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Положительный результат на допинг был получен после обычного анализа мочи футболиста. Предположительно, в допинг-пробе Мудрика обнаружен запрещенный милдронат.

— Футбольный клуб «Челси» может подтвердить, что Футбольная ассоциация Англии связалась с нашим игроком Михаилом Мудриком по поводу неблагоприятного результата обычного анализа мочи. Михаил и клуб будут работать с соответствующими органами, чтобы выяснить, что стало причиной положительного результата теста, — говорится в заявлении клуба.

Мудрик отказался признать вину и настаивает на невиновности в применении запрещенных веществ.



— Это стало для меня настоящим шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял запрещенных веществ и не нарушал правил, и я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы выяснить, как это могло произойти, — сообщил футболист.

Мудрик перешел в «Челси» из украинского клуба «Шахтер» в январе 2023 года. Трансфер украинского футболиста обошелся англичанам в 70 млн евро, а также плюс 30 млн евро возможными бонусами. Сумма перехода стала рекордной для игроков из постсоветского пространства.

Препарат милдронат (действующее вещество — мельдоний) запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с января 2016 года.

Зульфат Шафигуллин