Путин наградил агронома из Татарстана за заслуги в сельском хозяйстве
Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России» президент РФ Владимир Путин присвоил главному агроному ООО «Цильна» из РТ Раису Раимову. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Присвоить почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России» главному агроному общества с ограниченной ответственностью «Цильна» (Татарстан) Раису Амирзановичу Раимову», — говорится в документе.
Недавно Путин присвоил главе Актанышского района Татарстана Энгелю Фаттахову звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».
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