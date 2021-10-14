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Путин наградил агронома из Татарстана за заслуги в сельском хозяйстве

19:49, 14.10.2021
Путин наградил агронома из Татарстана за заслуги в сельском хозяйстве
Фото: kzn.ru

Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России» президент РФ Владимир Путин присвоил главному агроному ООО «Цильна» из РТ Раису Раимову. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России» главному агроному общества с ограниченной ответственностью «Цильна» (Татарстан) Раису Амирзановичу Раимову», — говорится в документе.

Фото: pxhere.com

Недавно Путин присвоил главе Актанышского района Татарстана Энгелю Фаттахову звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».

Алексей Нечаев
ОбществоВласть Татарстан

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