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Путин наградил главу Актанышского района Энгеля Фаттахова за заслуги в сельском хозяйстве

22:59, 04.10.2021
Путин наградил главу Актанышского района Энгеля Фаттахова за заслуги в сельском хозяйстве
Фото: agro.tatarstan.ru

Президент России присвоил главе Актанышского района Татарстана Энгелю Фаттахову звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фаттахов награжден за заслуги в области сельского хозяйства и добросовестный труд.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени» наградили председателя регионального общественного движения содействия гражданским инициативам РТ «Наше дело» Тимур Сафин, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В июне президент республики Рустам Минниханов подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» Энгеля Фаттахова.

ОбществоВласть Татарстан

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