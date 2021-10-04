Путин наградил главу Актанышского района Энгеля Фаттахова за заслуги в сельском хозяйстве
Президент России присвоил главе Актанышского района Татарстана Энгелю Фаттахову звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Фаттахов награжден за заслуги в области сельского хозяйства и добросовестный труд.
Также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени» наградили председателя регионального общественного движения содействия гражданским инициативам РТ «Наше дело» Тимур Сафин, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
В июне президент республики Рустам Минниханов подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» Энгеля Фаттахова.
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