Журналисты «Медузы»* не явились в суд по иску о защите чести и достоинства

Представители издания «Медуза»* не пришли на первое судебное заседание по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации в Одинцовском районном суде Московской области. Об этом пишет RT со ссылкой на руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина.

По словам Бородина, журналисты «испугались публичного разглашения» источников информации в отношении руководителя ФПБК.

Также он добавил, что намерен добиваться привлечения к делу «Медузы»* Федеральной службы безопасности России.

*В конце апреля Министерство юстиции России внесло издание «Медуза» в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. На сегодняшний день в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, внесены 19 изданий и журналистов.

В реестр включили юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project» (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014) и ООО «Первое Антикоррупционное СМИ».



Ольга Шагиева