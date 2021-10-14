Казань собирается бороться с алкогольными магазинами на внутридомовых территориях

«Они перепрофилируются в розничные магазины и начинают в благоустроенных дворах создавать проблемы»

На заседании комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству много внимания уделили тому, как реализуется в республике закон о дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции. Оно и неудивительно, ведь по этой части, несмотря на принимаемые меры, остается очень много вопросов. За нарушение этого закона в части времени оштрафованы 70 предприятий.



В Казани 580 юридических лиц имеют лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. На основании этих лицензий алкоголь продается в 2,2 тыс. объектов. Кроме того, пивную продукцию реализуют в 3,1 тыс. объектов.

По мнению замруководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова, законопроект по ограничению площади объектов продажи алкоголя в некоторых местах оказался малоэффективен:

— В связи с изменением требований о реализации закона об алкогольной продукции нижний порог для реализации алкоголя в многоквартирных жилых домах был повышен до 50 кв. м. Всего в Казани на тот момент и сейчас реализовывали алкогольную продукцию 137 предприятий, располагавшихся в многоквартирных жилых домах. Из них только 9 располагали площадью зала менее 50 кв. м. В результате 4 объекта уже закрылись. У пяти в 2020 году истекает лицензия. Они тоже будут закрыты. Как мы выражались и тогда, и сейчас, мнение принципиально не изменилось, кардинального влияния данный законопроект не оказал, но в первую очередь из-за того, что по Казани не было шквала обращений.

По мнению Ильдара Шакирова, законопроект по ограничению площади объектов продажи алкоголя в некоторых местах оказался малоэффективен. Фото: realnoevremya.ru

Дальнейшее уменьшение нормы по площади пока не представляется целесообразным, отметил Шакиров: «Потому что в этом вопросе намерены находить баланс интересов и предпринимателей, и горожан». С ним согласился и заместитель начальника отдела административной и судебной практики Госалкогольинспекции РТ Ильяс Жамалетдинов.

Важно следить и за тем, чтобы алкоголь не продавался на территории, прилегающей к образовательным, медицинским и спортивным объектам, подчеркнул Шакиров. Пока такое расстояние условно составляет 75 метров. Но этот вопрос сейчас пересматривается.

Он также предложил запретить реализацию алкоголя на внутридомовых территориях:

— Это в большей степени бывшие тепловые подстанции, другие объекты, которые располагаются практически по центру дворов. В последующем они перепрофилируются в розничные магазины и начинают в благоустроенных дворах создавать проблемы, реализуя алкоголь.

Шакиров предложил запретить реализацию алкоголя на внутридомовых территориях. Фото: yandex.ru

«Едешь по проспекту — и «все в пиве»

По мнению же замруководителя исполкома Набережных Челнов Натальи Кропотовой, поправка о площади дала свои плоды.

— Из 33 объектов, попавших под действие внесенных в закон изменений, 9 объектов закрылись. Три объекта прекратили розничную продажу алкогольной продукции. Два объекта продолжают работать в связи с тем, что имеют лицензию до 2022 года.

Сейчас в Набережных Челнах 40% объектов, продающих алкогольную продукцию, работают без лицензии, и в этом году было изъято 14,3 литра фальсифицированного алкоголя. А за 9 месяцев 2021 года в автограде им отравились 63 человека, из которых 14 умерли.

По мнению Натальи Кропотовой, поправка о площади дала свои плоды. Фото: nabchelny.ru

— У нас в Набережных Челнах в одном доме может быть по три-четыре пивных магазина, — рассказал депутат Олег Коробченко. — Едешь по проспекту — и «все в пиве». Человек, возвращаясь домой, даже если не хочет, приобретает этот напиток. В городах с монозависимостью это беда.



Мария Короткова