В Свердловской области расширили перечень граждан, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Свердловской области расширили перечень граждан, подлежащих обязательной вакцинации против коронавируса. Теперь прививку необходимо сделать работникам здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, сотрудникам многофункциональных центров, объектов транспортной инфраструктуры, общежитий, музеев, выставочных залов и площадок, библиотек. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Первым компонентом вакцины необходимо привиться до 15 ноября, вторым — до 15 декабря 2021 года. В противном случае сотрудников могут отстранить от работы или перевести на удаленный формат. Исключением станут граждане с медотводом, а также переболевшие коронавирусом в последние полгода.

Фото: Максим Платонов

Обязательная вакцинация была введена в регионе 1 октября для работников сферы образования и обслуживания. Процедуру необходимо пройти и госслужащим. Им привиться первым компонентом уже нужно до 1 ноября 2021 года.





Диана Жиленкова