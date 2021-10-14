Вчера в Татарстане привились от коронавируса 20 010 человек

Темпы вакцинации в Татарстане бьют новые рекорды. За вчерашний день прирост привитых составил 20 010 — это максимум за весь период прививочной кампании. Всего в Татарстане вакцинировались уже 1 171 872 человека.

По данным регионального Минздрава, второй компонент вакцины получили 974 713 человек.

В Минздраве Татарстана посоветовали уточнять наличие конкретной вакцины от коронавируса в пунктах вакцинации, запасы пополняются ежедневно.

Ольга Плешкова