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Вчера в Татарстане привились от коронавируса 20 010 человек

12:33, 14.10.2021
Вчера в Татарстане привились от коронавируса 20 010 человек
Фото: realnoevremya.ru

Темпы вакцинации в Татарстане бьют новые рекорды. За вчерашний день прирост привитых составил 20 010 — это максимум за весь период прививочной кампании. Всего в Татарстане вакцинировались уже 1 171 872 человека.

По данным регионального Минздрава, второй компонент вакцины получили 974 713 человек.

В Минздраве Татарстана посоветовали уточнять наличие конкретной вакцины от коронавируса в пунктах вакцинации, запасы пополняются ежедневно.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан

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