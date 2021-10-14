Минздрав Татарстана: наличие конкретной вакцины необходимо уточнять в пунктах вакцинации

В Минздраве Татарстана посоветовали уточнять наличие конкретной вакцины от коронавируса в пунктах вакцинации, запасы пополняются ежедневно. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

После анонсирования системы QR-кодов в республике резко подскочили темпы вакцинации. Многие, для того чтобы получить QR-код как можно скорее, предпочитают вакцинироваться однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

«Напоминаем, изначально вакцина «Спутник Лайт» была предназначена для повторной вакцинации спустя полгода либо для переболевших. Для первичной вакцинации следует отдать предпочтение двухкомпонентным вакцинам. Они помогут выработать устойчивый иммунитет», — сообщили «Реальному времени».

Ранее в ведомстве сообщили, что дадут знать об открытии новых пунктов вакцинации в течение дня.



Ольга Шагиева