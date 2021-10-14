Исследование: каждый второй казанец против новых антиковидных мер в городе

Фото: Ринат Назметдинов

Каждый второй казанец выступил против новых антиковидных мер в городе. К такому выводу пришел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, проведя опрос среди 9 тысяч жителей городов-миллионников.

Так, 27% опрошенных считают необходимым усиление работы по борьбе с коронавирусом в Волгограде, Новосибирске и Казани. 37% жителей Челябинска и Самары выступают за массовую вакцинацию. За ужесточение антиковидных мер проголосовали 31% жителей Воронежа, Екатеринбурга и Уфы, а также 29% нижегородцев.

Фото: Максим Платонов (архив)

С усилением мер не согласны 19% жителей Ростова-на-Дону и 20% жителей Краснодара.

В этом месяце сервис публиковал результаты исследования, согласно которым 16% россиян хоть раз в жизни распрощались с деньгами или другой собственностью, попавшись на уловки телефонных мошенников, и только 12% граждан РФ никогда не сталкивались с подозрительными телефонными звонками.



Диана Жиленкова