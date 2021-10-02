Каждый двадцатый россиянин становился жертвой телефонных мошенников неоднократно

16% россиян хоть раз в жизни распрощались с деньгами или другой своей собственностью, попавшись на удочку телефонных мошенников. Только 12% граждан России никогда не сталкивались с подозрительными телефонными звонками. О результатах своего исследования пишет сегодня SuperJob.

Подозрительные телефонные звонки получают практически 8 из 10 россиян. 13% наших соотечественников говорят, что организации и люди, похожие на мошенников, звонят им каждый день. Каждый пятый сталкивается с такими звонками еженедельно. Несколько раз в год «везет» 16% респондентов.

Каждый девятый россиянин хоть раз попадался на удочку «дистанционных мошенников». Каждый двадцатый был недостаточно бдителен и обогатил жуликов неоднократно. Респонденты рассказывают про звонки из банка (со схемой по вытягиванию паролей и кодов от карты), про сброшенные номера, при перезванивании на которые списываются большие деньги. Чаще молодежи жертвами телефонных «разводов» становятся люди старше 45 лет.

Напомним, недавно в Казани 84-летняя местная жительница перевела злоумышленникам более 5 млн рублей за 2 недели. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).



Людмила Губаева