Ак Барс Банк и Visa запустили акцию «Вкусный октябрь»
5% дополнительного кешбэка банк начислит при оплате в кафе, ресторанах и точках фастфуда по картам Visa при регистрации в мобильном приложение Ак Барс Онлайн.
Держатели карт Visa от Ак Барс Банка в период проведения акции с 5 октября по 22 ноября 2021 года получат до 3 тысяч рублей кешбэка при оплате в кафе, ресторанах и предприятиях быстрого питания. Банк начислит вознаграждение бонусными баллами или рублями на карточный счет клиента в зависимости от выбранной программы лояльности «Сливки». Количество карт одного участника не ограничено.
Акция не распространяется на карты Visa Gold, Visa Business и Visa Prepaid, кроме продукта «OneTwoTrip» с лимитом 60 000 RUR. Подробные условия доступны по ссылке.
Справка
ПАО «АК БАРС БАНК»
ОГРН 1021600000124
Юридический адрес: Россия, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1.
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