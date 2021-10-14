Умер директор Чернобыльской АЭС, руководивший станцией во время катастрофы в 1986 году

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Первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, руководивший станцией во время катастрофы в 1986 году, скончался на 85-м году. Об этом сообщила пресс-служба предприятия на своей странице в Facebook.

«Коллектив и администрация предприятия выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении.

На работу на станцию Брюханов пришел в 1970 году. Изначально он руководил строительством, а позднее возглавил ЧАЭС до апреля 1986 года. После катастрофы его отстранили. Через два года Виктора Брюханова приговорили к 10 годам заключения по статье 220 УК УССР «Нарушение правил техники безопасности на взрывоопасных производствах и предприятиях», а через пять лет освободили досрочно, пишет ТАСС.



Взрыв на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошел 26 апреля 1986 года. На Украине были загрязнены 50 тыс. кв. км в 12 областях. От этого также пострадали 19 российских регионов.

Диана Жиленкова