В администрации президента РФ планируют досрочную отставку главы Хакасии

В Кремле планируют досрочную отставку главы Хакасии, представителя КПРФ Валентина Коновалова. Его полномочия истекают в 2023 году, однако покинуть свой пост он может уже зимой-весной 2022 года. Сегодня рейтинг Коновалова достаточно низкий, также он является единственным губернатором от системной оппозиции, которого не согласовали с Кремлем.

Изначально в администрации президента РФ Коновалова считали неготовым к должности губернатора. На данный момент он считается наиболее неподходящим для региона в этот период. В 2018 году он занял пост не за счет высокого рейтинга, а благодаря высокому антирейтингу Виктора Зимина — тогдашнего главы Хакасии. Его люди «воспринимали как барина», пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в регионе.

В качестве наиболее вероятного преемника Коновалова рассматривается 50-летний депутат Госдумы VIII созыва от «Единой России» Сергей Сокол.



Фото: ru.wikipedia.org

Несколько дней назад в отставку ушел и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Его назначили помощником президента России Владимира Путина.





Диана Жиленкова