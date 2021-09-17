На дополнительный миллиард рублей в Татарстане отремонтируют более 66 км дорог

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ

Татарстану по целевой программе «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» выделили дополнительный миллиард рублей — его направят на ремонт 66,7 км автодорог, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.



Дороги приведут в надлежащее состояние в 16 районах республики, в том числе в Алексеевском, Актанышском, Кукморском, Спасском, Черемшанском районах.

Важность объектов для региона отметил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов: они обеспечивают подъезд к селам, а часть из них входит в опорную сеть республики.

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ (архив)

Вице-премьер Марат Хуснуллин недавно заявил, что план по ремонту дорог в этом году перевыполнят.

Маргарита Головатенко