Казанцев возмутила полуголая натурщица в центре города
Жителей Казани возмутила полуголая натурщица в центре города. Возмущенный пост появился в соцсетях.
«Пишу этот текст потому что меня возмутила выходка художницы (хотя, какое тут художество??), которая рисует раздетую девицу аж в самом центре города. На это смотрит мой муж, на полуголую женщину какую-то и вообще это неуважение какое-то!» — написала возмущенная женщина (орфография и пунктуация сохранены — прим. авт.).
Также она добавила, что на месте пожаловалась полицейским, однако те никак не отреагировали.
В июне в Казани пользователи заметили на дороге кабриолет с полуголой пассажиркой.
комментарии
Приблизительно так ходят студентки в университет.
Профессорши не намного "прикрытие".
В женской цивилизации избыточного потребления женщины могут делать, что хотят.
А хотят они многое.
В том числе и раздеться.
И кто это им может запретить?
Жалобщица может запретить своему мужу смотреть на этих двух девиц.
Но раздеваться им она не может запретить.
Как бы сама не вышла к ним...
Все примеры заразительны.
Помню как вначале студентки стали ходить в университете с голыми пупками.
А потом и профессорши переняли.
Имеют право.