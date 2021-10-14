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Казанцев возмутила полуголая натурщица в центре города

08:38, 14.10.2021 1
Казанцев возмутила полуголая натурщица в центре города
Фото: соцсети

Жителей Казани возмутила полуголая натурщица в центре города. Возмущенный пост появился в соцсетях.

«Пишу этот текст потому что меня возмутила выходка художницы (хотя, какое тут художество??), которая рисует раздетую девицу аж в самом центре города. На это смотрит мой муж, на полуголую женщину какую-то и вообще это неуважение какое-то!» — написала возмущенная женщина (орфография и пунктуация сохранены — прим. авт.).

Также она добавила, что на месте пожаловалась полицейским, однако те никак не отреагировали.

В июне в Казани пользователи заметили на дороге кабриолет с полуголой пассажиркой.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:57
    Всё в мире относительно.
    Приблизительно так ходят студентки в университет.
    Профессорши не намного "прикрытие".
    В женской цивилизации избыточного потребления женщины могут делать, что хотят.
    А хотят они многое.
    В том числе и раздеться.
    И кто это им может запретить?
    Жалобщица может запретить своему мужу смотреть на этих двух девиц.
    Но раздеваться им она не может запретить.
    Как бы сама не вышла к ним...
    Все примеры заразительны.
    Помню как вначале студентки стали ходить в университете с голыми пупками.
    А потом и профессорши переняли.
    Имеют право.

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