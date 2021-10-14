Казанцев возмутила полуголая натурщица в центре города

Фото: соцсети

Жителей Казани возмутила полуголая натурщица в центре города. Возмущенный пост появился в соцсетях.

«Пишу этот текст потому что меня возмутила выходка художницы (хотя, какое тут художество??), которая рисует раздетую девицу аж в самом центре города. На это смотрит мой муж, на полуголую женщину какую-то и вообще это неуважение какое-то!» — написала возмущенная женщина (орфография и пунктуация сохранены — прим. авт.).

Также она добавила, что на месте пожаловалась полицейским, однако те никак не отреагировали.



В июне в Казани пользователи заметили на дороге кабриолет с полуголой пассажиркой.

Ольга Шагиева