СМИ: россияне могут лишиться права выбирать управляющую домом компанию

Комитет Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ оставил свой отзыв на представленную Минстроем стратегию развития строительной отрасли до 2030 года. Собственники жилья могут лишиться права определять управляющие компании (УК). В соответствии со стратегией эти полномочия могут передать региональным операторам по управлению жильем.

Сейчас управляющие компании выбирают собственники жилья. Однако стратегия Минстроя предполагает создать регоператоров, которые будут выбирать УК на конкурсной основе. Они будут гарантировать возмещения ущерба от приводящих к авариям нарушений в домах, пишет «Известия».

Фото: realnoevremya.ru

При этом определенную сумму добавят к плате за содержание домов. Деньги будут накапливаться на счетах регоператора.

Ранее сообщалось, что в России хотят повысить тарифы ЖКХ, но компенсировать подорожание социально незащищенным.

Ольга Шагиева