В России хотят повысить тарифы ЖКХ, но компенсировать подорожание социально незащищенным

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил продумать усиление адресной поддержки граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Предполагается, что социально незащищенным гражданам будут компенсировать подорожание услуг при росте тарифов сверх инфляции.

Как пишут «Известия», Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину, а также ФАС поручено усовершенствовать тарифное регулирование, которое предполагает установление уровня тарифов исходя из реализации планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры. То есть тарифы планируется повысить до «экономически обоснованных», когда из рост будет превышать инфляцию в случае модернизации инфраструктуры ЖКХ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом для социально незащищенных категорий граждан подорожание будет компенсироваться.

«В целях защиты прав граждан необходимо обеспечение предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ», — сообщили газете в аппарате вице-премьера.

Ранее сообщалось, что новые очистные сооружения в Татарстане за 2,6 млрд рублей могут привести к трехкратному увеличению тарифов.

Ольга Шагиева