Микрорайон Екатеринбурга могут эвакуировать из-за сильного смога

Фото: соцсети

Целый микрорайон Екатеринбурга могут эвакуировать из-за сильного смога, который образовался во время тушения торфяников. Из-за дыма там практически нулевая видимость.

«Видимости нет до улицы Умельцев. ГИБДД перекрывает въезды и выезды из микрорайона для движения автотранспорта. Дым внизу становится с каждой минутой плотнее. Решается вопрос об эвакуации района», — пишет URA.RU.

Фото: соцсети

В МЧС сейчас тушат тлеющие торфяники на площади 4,8 Га. В район стягивают силы ГИБДД и пожарных. Роспотребнадзор по Свердловской области организовал проведение исследований качества атмосферного воздуха.



Фото: соцсети

Ранее Жители Казани начали ощущать в городе запах гари в разных районах города. Запах гари и легкую дымовую взвесь в воздухе, похожую на туман, заметили жители «Салават купере», Кировского, Ново-Савиновского, Советского районов Казани. Собеседники «Реального времени» предположили, что этот дым пришел из республики Марий Эл, где бушевали лесные пожары.

Ольга Шагиева