Адель в ноябре выпустит новый альбом

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Британская певица Адель сообщила, что ее новый студийный альбом под названием «30» выйдет 19 ноября. Об этом она написала у себя в Twitter.

— 30 — ноябрь 19, — сообщила певица.

Название альбома снова связано с возрастом певицы. Дебютная пластинка Адель была записана в 2008 году и называлась «19». В 2011 году вышел альбом «21», в 2015 году — «25». Адель является 15-кратной обладательницей премии Grammy.

Алексей Нечаев