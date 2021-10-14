Адель в ноябре выпустит новый альбом
Британская певица Адель сообщила, что ее новый студийный альбом под названием «30» выйдет 19 ноября. Об этом она написала у себя в Twitter.
— 30 — ноябрь 19, — сообщила певица.
30 — November 19 pic.twitter.com/vp6ornlda2— Adele (@Adele) October 13, 2021
Название альбома снова связано с возрастом певицы. Дебютная пластинка Адель была записана в 2008 году и называлась «19». В 2011 году вышел альбом «21», в 2015 году — «25». Адель является 15-кратной обладательницей премии Grammy.
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