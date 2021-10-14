Новости общества

04:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Адель в ноябре выпустит новый альбом

04:35, 14.10.2021
Адель в ноябре выпустит новый альбом
Фото: скриншот

Британская певица Адель сообщила, что ее новый студийный альбом под названием «30» выйдет 19 ноября. Об этом она написала у себя в Twitter.

— 30 — ноябрь 19, — сообщила певица.

Название альбома снова связано с возрастом певицы. Дебютная пластинка Адель была записана в 2008 году и называлась «19». В 2011 году вышел альбом «21», в 2015 году — «25». Адель является 15-кратной обладательницей премии Grammy.

Алексей Нечаев
ОбществоКультура

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также