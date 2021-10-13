В Москве задержали подростка, устроившего стрельбу у одной из школ

Фото: Максим Платонов (архив)

В Москве молодой человек устроил стрельбу из автомата у одной из городских школ. Его уже задержали.

Стрелял подросток в воздух. Перед этим он долгое время стоял рядом со школой №1260.

Из-за происшествия школу пришлось оцепить. На месте работали сотрудники правоохранительных органов, сообщает RT.

В МВД уточнили, что у стрелявшего ружье было страйкбольным. Никто в результате инцидента не пострадал.

Напомним, сегодня утром в столице Хакасии усилили меры безопасности в городских школах из-за распространившегося в родительских чатах информации о возможном нападении вооруженного человека. Власти Абакана обратили внимание, что «истории о шутингах некоторым людям дают простор для весьма нездоровой фантазии, и эти люди используют возможности социальных сетей и мессенджеров для нагнетания паники».



В этом году в России уже произошло два громких происшествия с вооруженным нападением на образовательные учреждения. В мае в казанской гимназии №175 ее выпускник Ильназ Галявиев устроил стрельбу, в результате которой погибли два учителя и семь детей. Похожий случай произошел в прошлом месяце в Перми — студент совершил вооруженное нападение на университет.



Татьяна Демина