Во Франции продлят режим санитарных пропусков до конца июля 2022 года

Официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь заявил, что режим санитарных пропусков, введенных во Франции из-за распространения COVID-19, будет продлен до 31 июля 2022 года.

— С июня мы находимся в переходном периоде выхода из кризиса, предполагающий набор ограничительных мер, которые мы можем активировать для защиты французов. Текст закона, который мы сегодня утром изучали, предполагает продление такого режима до 31 июля 2022 года, — сказал он.

С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования, сообщает «РИА Новости».

С 11 октября в Татарстане ввели QR-коды. С понедельника посещение заведений общепита, оказание услуг в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-центрах, аквапарках, вход и нахождение в торговых, торгово-развлекательных центрах и комплексах и на объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала свыше 400 «квадратов» возможны только при предъявлении QR-кода, который получают вакцинированные и переболевшие COVID-19.

Алексей Нечаев