В работе крупнейших интернет-ресурсов произошел глобальный сбой

В интернете произошел массовый сбой в работе сразу ряда сайтов. В их числе оказались YouTube, Google, Twitch, GitHub и другие. Это подтверждается данными сервиса Downdetector, отслеживающего работоспособность сервисов в режиме реального времени.

Также наблюдается масштабный сбой на ведущих сайтах американских и английских изданий CNN, New York Times, Guardian. При попытке зайти на сайты отображается ошибка «503» — код состояния сервера, говорящий о том, что сервер не готов обработать данный запрос из-за технических работ либо перегрузки. Неполадки также наблюдаются у сервиса Amazon и всемирной системы онлайн-платежей PayPal.

СМИ со ссылкой на Downdetector сообщают, что масштабные сбои не затронули сайты российских компаний, однако графики на сайте говорят об обратном. Так, в последние часы проблемы в работе наблюдались на сайтах мобильной связи — МТС, «Ростелекома», «Билайна», «Мегафона»; банков — ВТБ, «Альфа-банка», «Тинькоффа» и других. Впрочем, на данный момент они доступны для пользователей.

О возможных причинах массового сбоя написало издание «Код Дурова». По мнению продакт-менеджера Financial Times Мэтта Тэйлора, глобальный сбой на интернет-ресурсах связан с аварией на стороне CDN-провайдера Fastly, который позиционирует себя как максимально защищенный от сбоев.



Ольга Плешкова