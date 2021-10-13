Пожилые люди в Нижнекамске могут распечатать QR-код в городских библиотеках

В Нижнекамске для людей старшего поколения организовали возможность распечатать QR-код в библиотеках города. Об этом сообщает исполком.

Начиная с завтрашнего дня в 16 библиотеках пожилые люди могут с помощью специалиста зайти на сайт госуслуг, скачать QR-код и распечатать его. Это смогут сделать только те, кто зарегистрирован на портале госуслуг.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане возобновили работу федеральной горячей линии для оказания помощи населению — 8 800 200 34 11. Волонтеры помогут пожилым старше 65 лет в получении QR-кодов. Человеку, которому необходима помощь в получении сертификата о вакцинации, нужно позвонить на горячую линию. Оператор внесет заявку в систему «ОНФ. Помощь».

Ольга Шагиева