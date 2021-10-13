В Татарстане волонтеры начнут помогать пенсионерам в получении QR-кодов

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане возобновили работу федеральной горячей линии для оказания помощи населению — 8 800 200 34 11. Волонтеры будут помогать пожилым старше 65 лет в получении QR-кодов.

Человеку, которому необходима помощь в получении сертификата о вакцинации, нужно позвонить на горячую линию. Оператор внесет заявку в систему «ОНФ. Помощь». Заявки распределяются по регионам и направляются в региональный штаб «МЫ ВМЕСТЕ». Координатор исполнения заявок — АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан», сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце августа в Казани объявили набор волонтеров для работы в пунктах вакцинации от коронавируса.

