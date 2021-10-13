В сентябре годовая инфляция в Татарстане составила 7,7%

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Татарстане в сентябре 2021 года годовая инфляция составила 5,5%. В месячном выражении индекс потребительских цен зафиксирован на уровне 0,63%.

По сравнению с сентябрем прошлого года инфляция в Татарстане составила 7,71%.

Продукты питания в республике в прошлом месяце подорожали по сравнению с августом 2021-го на 1,13%. С начала года сентябрьский рост цен составил 5,03%, следует из подсчетов Татарстанстата. По отношению к аналогичному периоду прошлого года продовольственные товары подорожали на 9,24%.

Непродовольственные товары за сентябрь подорожали в республике на 0,24%. С начала года инфляция в этой категории составила 7,17%.

Цены на услуги в Татарстане в сентябре увеличились на 0,61%. С начала года динамика составила 3,69%.

Фото: tatstat.gks.ru

В прошлом месяце Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России в 2021 году. По новым расчетам, она составит 5,8%. В июне ведомство прогнозировало инфляцию в 5%.

Татьяна Демина