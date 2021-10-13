В Казани перенесут некоторые остановки общественного транспорта

В Вахитовском и Приволжском районах Казани с 16 октября временно перенесут некоторые остановки общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте исполкома.

В связи с реконструкцией улицы Габдуллы Тукая остановка «Юнусовская площадь» в направлении улицы Татарстан для автобусов №5, 23, 56, 68, 72 переместят к одноименному скверу. Для маршрутов №5 и №5а остановку в обоих направлениях перенесут к дому по адресу Татарстан, 7.

Из схемы движения автобусов №5, 6, 23, 56, 72 исключат остановку «Каюма Насыри» по улице Татарстан. Для нее введут остановку «Улица Габдуллы Тукая» у дома №7 по улице Татарстан.

Также из-за реконструкции дороги остановка «Южная» для автобусов №4, 22, 33, 34, 37, 45, 55, 111с переместится с проспекта Победы на Оренбургский проезд.

Фото: kzn.ru

Для автобусов №4, 22, 33, 34, 37, 45 появится новая остановка «Улица Рауиса Гареева» на одноименной улице возле домов №105 и №92 в обоих направлениях.

В Казани в воскресенье ряд автобусных маршрутов менял схему движения из-за марафона.

Ольга Шагиева