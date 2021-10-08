В Казани в воскресенье ряд автобусных маршрутов изменит схему движения из-за марафона

В Казани в воскресенье, 10 октября, некоторые автобусные маршруты изменят схему движения в связи с проведением Казанского национального полумарафона. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

С 7.30 до 11.00 автобусы №22, 28а, 89 в направлении улицы Батурина будут ездить в следующем порядке: Кремлевская дамба — площадь Тысячелетия — ул. Батурина, далее по маршрутам.

Автобусы №22, 89 в направлении Кремлевской дамбы будут следовать по курсу: ул. К. Маркса — ул. Пушкина — ул. Право-Булачная — Кремлевская дамба, далее по маршрутам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Автобус №43 с 6.30 до 12.00 в направлении центра города будет ездить по маршруту: ул. Ф. Амирхана — ул. Чистопольская — Кремлевская дамба — площадь Тысячелетия — ул. Лево-Булачная — ул. Островского — ул. Н. Назарбаева, далее согласно маршруту. Автобус №54 в направлении центра города будет следовать по курсу: ул. Ф. Амирхана — ул. Чистопольская — Кремлевская дамба — площадь Тысячелетия — ул. Лево-Булачная — ул. Татарстан, далее по маршруту.

С 6.30 до 12.00 автобусы №28а, 43, 54, следующие из центра, не будут останавливаться на остановках «Ул. А. Козина», «Ул. С. Хакима» по улице Ф. Амирхана, а маршруты №62, 74, 75 — на остановке «ДВВС» по улице С. Хакима. Автобусы маршрута №28 в этот день начнут курсировать с 10.00.

Сегодня в Казани с 20.00 до 1.00 увеличат количество общественного транспорта, курсирующего через стадион «Ак Барс Арена», где пройдет игра Россия — Словакия.