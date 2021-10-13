Путин заявил, что у него сложились рабочие отношения с Джо Байденом

Российский лидер Владимир Путин заявил, что у него сложились рабочие отношения с президентом США Джо Байденом.

«Мы в контакте с администрацией находимся. И в целом у меня достаточно рабочие, на мой взгляд, устойчивые отношения сложились с президентом Байденом», — приводит слова Путина ТАСС.

На вопрос о Дональде Трампе путин ответил, что Россия будет выстраивать отношения с любым президентом, избранным в США.

Фото: kremlin.ru / ТАСС

Напомним, президент США Джо Байден во время телеинтервью дал положительный ответ на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина «убийцей». Он добавил, что российский лидер «заплатит» за попытки вмешательства в американские выборы. В ответ на это Путин заявил, что, «кто как обзывается, тот так и называется».

Позже два президента провели встречу в Женеве.



Ольга Шагиева