Путин заявил, что у него сложились рабочие отношения с Джо Байденом
Российский лидер Владимир Путин заявил, что у него сложились рабочие отношения с президентом США Джо Байденом.
«Мы в контакте с администрацией находимся. И в целом у меня достаточно рабочие, на мой взгляд, устойчивые отношения сложились с президентом Байденом», — приводит слова Путина ТАСС.
На вопрос о Дональде Трампе путин ответил, что Россия будет выстраивать отношения с любым президентом, избранным в США.
Напомним, президент США Джо Байден во время телеинтервью дал положительный ответ на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина «убийцей». Он добавил, что российский лидер «заплатит» за попытки вмешательства в американские выборы. В ответ на это Путин заявил, что, «кто как обзывается, тот так и называется».
Позже два президента провели встречу в Женеве.
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