13 окт 2021

Международный форум «Российская энергетическая неделя», Москва

Международный форум «Российская энергетическая неделя», Москва

13-15 октября 2021 г. в Москве состоится IV Международный форум «Российская энергетическая неделя».

Цель Форума — демонстрация перспектив российского топливно‑энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. Форум станет площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития:

  • газовой отрасли;
  • нефтяной отрасли;
  • угольной отрасли;
  • нефтехимии;
  • электроэнергетики;
  • атомной энергетики;
  • гидроэнергетики;
  • энергетики на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ);
  • энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Деловая программа РЭН: МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ.

Ключевые темы программы разбиты на шесть блоков:

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА

  • Российский ТЭК в условиях энергетического перехода
  • Будущее угольной энергетики в эпоху борьбы за климат: конец или новое начало?
  • Влияние европейского «зеленого» курса на российско европейское сотрудничество в области энергетики

ЭКОНОМИКА И РЫНОК: НОВЫЕ СЦЕНАРИИ

  • Перезапуская энергетику городов и сообществ: реализация энергоперехода на всех уровнях общества
  • ESG в российском ТЭК
  • Будущее традиционной энергетики: готов ли мир отказаться от углеводородов?
  • Электроэнергетика: глобальные вызовы и возможности
  • Диалог международных энергетических организаций: прогнозы развития энергетики и глобальных рынков
  • Растущие рынки ВИЭ: есть ли потенциал экспорта энергии из России в Европу?
  • Нефтегазохимия драйвер экономического роста России
  • Добыча нефти в России: «звезда» или «дойная корова»?

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

  • Цифровая трансформация ТЭК: как извлечь выгоду?
  • Современные реалии: как обеспечить безопасность информационной инфраструктуры от киберугроз в условиях цифровой трансформации?

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЭК

  • Социальное измерение ТЭК: женский взгляд
  • Перспективы развития отраслевой системы профессиональных квалификаций
  • НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
  • ОПК ТЭК: сотрудничество предприятий в целях импортозамещения и технологического развития
  • Будущее транспортного сектора: фокус на экологию?
  • Водородное будущее России и мира: диалог с бизнесом
  • Наука и ТЭК. Результативность через знание
  • Технологии энергетического перехода: как преодолеть барьеры?
  • Энергетический переход в жилищно коммунальной сфере и господдержка программ обновления коммунальной инфраструктуры

НОВАЯ РЕГУЛЯТОРИКА В ЭНЕРГЕТИКЕ

  • Перспективное развитие электроэнергетики: сохраняя надежность, повышая технологичность
  • Система взаимного признания: сертификация и организация оборота углеродных единиц в России
  • Оптимизация регулирования энергетики: промежуточные итоги и дальнейшие пути развития

В рамках мероприятия состоится вручение премии «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ».

Подробности и условия участия — на сайте мероприятия.

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