13
окт 2021
Международный форум «Российская энергетическая неделя», Москва
13-15 октября 2021 г. в Москве состоится IV Международный форум «Российская энергетическая неделя».
Цель Форума — демонстрация перспектив российского топливно‑энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. Форум станет площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития:
- газовой отрасли;
- нефтяной отрасли;
- угольной отрасли;
- нефтехимии;
- электроэнергетики;
- атомной энергетики;
- гидроэнергетики;
- энергетики на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ);
- энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Деловая программа РЭН: МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ.
Ключевые темы программы разбиты на шесть блоков:
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА
- Российский ТЭК в условиях энергетического перехода
- Будущее угольной энергетики в эпоху борьбы за климат: конец или новое начало?
- Влияние европейского «зеленого» курса на российско европейское сотрудничество в области энергетики
ЭКОНОМИКА И РЫНОК: НОВЫЕ СЦЕНАРИИ
- Перезапуская энергетику городов и сообществ: реализация энергоперехода на всех уровнях общества
- ESG в российском ТЭК
- Будущее традиционной энергетики: готов ли мир отказаться от углеводородов?
- Электроэнергетика: глобальные вызовы и возможности
- Диалог международных энергетических организаций: прогнозы развития энергетики и глобальных рынков
- Растущие рынки ВИЭ: есть ли потенциал экспорта энергии из России в Европу?
- Нефтегазохимия драйвер экономического роста России
- Добыча нефти в России: «звезда» или «дойная корова»?
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
- Цифровая трансформация ТЭК: как извлечь выгоду?
- Современные реалии: как обеспечить безопасность информационной инфраструктуры от киберугроз в условиях цифровой трансформации?
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЭК
- Социальное измерение ТЭК: женский взгляд
- Перспективы развития отраслевой системы профессиональных квалификаций
- НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
- ОПК ТЭК: сотрудничество предприятий в целях импортозамещения и технологического развития
- Будущее транспортного сектора: фокус на экологию?
- Водородное будущее России и мира: диалог с бизнесом
- Наука и ТЭК. Результативность через знание
- Технологии энергетического перехода: как преодолеть барьеры?
- Энергетический переход в жилищно коммунальной сфере и господдержка программ обновления коммунальной инфраструктуры
НОВАЯ РЕГУЛЯТОРИКА В ЭНЕРГЕТИКЕ
- Перспективное развитие электроэнергетики: сохраняя надежность, повышая технологичность
- Система взаимного признания: сертификация и организация оборота углеродных единиц в России
- Оптимизация регулирования энергетики: промежуточные итоги и дальнейшие пути развития
В рамках мероприятия состоится вручение премии «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ».
Подробности и условия участия — на сайте мероприятия.