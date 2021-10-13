Профессор КФУ объяснила обмеление Казанки

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Одной из причин снижения уровня воды в Казанке стало засушливое лето, объяснила заведующая кафедрой природообустройства и водопользования института управления, экономики и финансов КФУ, профессор Нафиса Мингазова. Она также обратила внимание, что из-за обмеления реки снизилась ее способность к самоочищению.

— В августе пересох даже один из главных притоков, питающих Казанку, — река Киндерка, которая никогда раньше не пересыхала. Осенние дожди особо ситуацию не изменили, — обратила внимание Мингазова.

Профессор также отметила, что уровень воды в Волге на территории Казани неделю назад был около 50,5 метра при норме 53 метра. Это она связала с регулируемым сбросом воды в Куйбышевском водохранилище.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Мингазова заявила, что говорить о том, восстановится ли уровень воды в Казанке после таяния снегов весной, пока сложно. Все зависит от толщины снегового покрова, скорости таяния снега и степени промерзания почвы, сообщает медиапортал КФУ.

Напомним, в конце августа в Казани из-за обмеления Волги снова показалась из воды старинная мостовая. Пешеходный тракт, соединявший когда-то пляж «Локомотив» и старый речпорт, вновь стал пешеходным.



Татьяна Демина