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В Казани из-за обмеления Волги снова показалась из воды старинная мостовая

08:20, 26.08.2021
В Казани из-за обмеления Волги снова показалась из воды старинная мостовая
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани из-за обмеления Волги снова показалась из воды старинная мостовая. Пешеходный тракт, соединявший когда-то пляж Локомотив и старый речпорт вновь стал пешеходным, сообщают «Казанские ведомости».

Два года назад мостовая уже показывалась из-под воды. Тогда в Казани появились любители артефактов с металлоискателями, а также мародеры, которые начали разбирать мостовую по камушкам на память. После этого мостовой решили придать статус объекта культурного наследия.

По данным исследователей, дорогу построили в начале XX века, до 1910 года, чтобы быстрее добираться до старого речного порта. С поднятием Куйбышевского водохранилища в 1957 году, мостовая ушла под воду.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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