В Казани из-за обмеления Волги снова показалась из воды старинная мостовая

В Казани из-за обмеления Волги снова показалась из воды старинная мостовая. Пешеходный тракт, соединявший когда-то пляж Локомотив и старый речпорт вновь стал пешеходным, сообщают «Казанские ведомости».

Два года назад мостовая уже показывалась из-под воды. Тогда в Казани появились любители артефактов с металлоискателями, а также мародеры, которые начали разбирать мостовую по камушкам на память. После этого мостовой решили придать статус объекта культурного наследия.



По данным исследователей, дорогу построили в начале XX века, до 1910 года, чтобы быстрее добираться до старого речного порта. С поднятием Куйбышевского водохранилища в 1957 году, мостовая ушла под воду.

Ольга Плешкова