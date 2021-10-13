Россия и ЕС проведут консультации для согласования параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации

Фото: Максим Платонов

Россия и Евросоюз продолжают переговоры по взаимному признанию сертификатов о вакцинации против COVID-19. Стороны договорились провести экспертные консультации для согласования основных правовых и технических параметров.

Минздрав России и представители ЕС уже провели очередные переговоры по вопросу признания сертификатов о вакцинации против коронавируса. Работа в этом направлении продолжится, пишет ТАСС со ссылкой на информацию ведомства.

Фото: Максим Платонов

В этом месяце посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в одном из интервью заявил, что РФ не предоставила документы, которые позволили бы взаимно признать цифровые COVID-сертификаты. В ответ на это в Минздраве страны сообщили, что ведомство подготовило необходимые, запрошенные европейской стороной документы и направила в представительство. Их получение подтверждено сотрудником представительства ЕС 30 сентября.

Татьяна Демина