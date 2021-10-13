Томи Лямся о втором поражении от «Ак Барса» в сезоне: «Это хоккей. Пока соперник сильнее»

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итог второго матча против «Ак Барса» (2:3 Б). Финский наставник отметил своих молодых хоккеистов, которые сумели спасти матч в основное время и сравнять счет.

— В прошлом матче у нас была сложная игра, не получалось ничего. А сегодня мы показали, что можем выигрывать. Первый период сыграли неплохо, но не смогли забить. Отмечу, что мы отыграли две шайбы у сильного соперника. Их забросили два наших парня — Мухамадуллин и Алалыкин.

Важно, что наконец-то забили в большинстве. Самое главное, что мы сумели отыграться и проявили характер. Но важно забивать раньше. Мы создаем много моментов, но не можем их использовать. Если сравнивать с прошлым матчем, парни оставили на льду все, что могли.

Также Лямся ответил на вопрос, не беспокоит ли его затяжная серия поражений в матчах с «Ак Барсом».

— Как отношусь к шестому поражению подряд от «Ак Барса» в «Зеленом дерби»? Это хоккей. Пока соперник сильнее, — сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

Следующий матч «Салават» сыграет в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом» 15 октября. Начало встречи — 17:00 по московскому времени.