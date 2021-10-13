В центре «Эрмитаж-Казань» открылась неделя Китая

С 12 по 19 октября в центре «Эрмитаж-Казань» проходит неделя Китая, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Для посетителей открыта выставка «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII—XX веков из собрания Государственного Эрмитажа». Также казанцы и гости города смогут послушать лекции, принять участие в экскурсиях и других мероприятиях.

Некоторые мероприятия недели Китая проводятся онлайн. С программой можно ознакомиться на странице центра «Эрмитаж-Казань» в соцсетях. Кроме того, можно воспользоваться игровым путеводителем для детей и родителей «Путешествие с дракошей Мушу».

Летом в центр «Эрмитаж-Казань» привезли экспонаты китайского прикладного искусства из коллекции Государственного Эрмитажа.



Алексей Нечаев