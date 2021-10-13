В центре «Эрмитаж-Казань» открылась неделя Китая
С 12 по 19 октября в центре «Эрмитаж-Казань» проходит неделя Китая, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Для посетителей открыта выставка «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII—XX веков из собрания Государственного Эрмитажа». Также казанцы и гости города смогут послушать лекции, принять участие в экскурсиях и других мероприятиях.
Некоторые мероприятия недели Китая проводятся онлайн. С программой можно ознакомиться на странице центра «Эрмитаж-Казань» в соцсетях. Кроме того, можно воспользоваться игровым путеводителем для детей и родителей «Путешествие с дракошей Мушу».
Летом в центр «Эрмитаж-Казань» привезли экспонаты китайского прикладного искусства из коллекции Государственного Эрмитажа.
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