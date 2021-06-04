В Казань привезли экспонаты китайского искусства из собрания Эрмитажа — видео

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В центр «Эрмитаж-Казань» привезли экспонаты китайского прикладного искусства из коллекции Государственного Эрмитажа. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Выставка «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII—XX веков из собрания Государственного Эрмитажа» откроется 17 июня.

Казанцы и гости города смогут увидеть коллекцию китайского прикладного искусства, хрупкий и изящный фарфор с росписью, изделия из нефрита, лака, дерева и слоновой кости, инкрустированную мебель, народные «лубочные» картины, шелковые ткани и вышивки.

В апреле в центре «Эрмитаж-Казань» проводились лекции о современном искусстве и религии Китая.

